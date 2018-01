Aprendizado com orgânicos

As crianças do Infantil 4 visitaram o viveiro orgânico Sabor de Fazenda, que oferece atividades de educação ambiental, com o intuito de conhecer um pouco mais sobre as frutas, desde o plantio até o seu consumo – proposta do projeto integrador de série: “Um pé de quê?”.

O viveiro Sabor de Fazenda, fundado em 1993, localiza-se no bairro Vila Maria, zona norte de São Paulo, e abriga mais de 90 tipos diferentes de mudas. O exercício do qual as crianças participaram recebe o nome de “Dedinho Verde” e visa a estimular um convívio mais harmônico com o meio ambiente por meio de vivências lúdicas, práticas e divertidas.

Os pequenos foram acompanhados por duas educadoras que conduziram o passeio e as atividades. Antes de mais nada, eles foram convidados a comer algumas das frutas colhidas no local, o que também é proposto pelo projeto integrador: experimentar. Em seguida, conheceram a sementeira, onde são encontradas sementes de algumas frutas e leguminosas. Ali, receberam explicações das monitoras sobre o plantio em vasos de diferentes tipos e tamanhos e quais cuidados recebem.

Depois, foram à horta, onde tiveram contato com as plantas mais desenvolvidas e aprenderam sobre as especificidades de algumas delas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em seguida, foram conhecer um pouco mais sobre os seres responsáveis por oferecer auxílio para o crescimento dessas plantas, bem como quais são prejudiciais. Nesse momento da visita, as crianças puderam pegar na mão minhocas, tatus-bola entre outros bichinhos encontrados junto das plantas.

Aprenderam como plantar uma muda, usando pedrinhas, areia, terra e levaram vasinhos com as mudas que plantaram para casa, a fim de observar o crescimento e oferecer os cuidados devidos.

Por último, as crianças comeram um lanche repleto de delícias orgânicas do viveiro.