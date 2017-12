Alunos do Ensino Médio realizam experimentos no Laboratório de Química

Em 2016, no componente curricular de Química, os alunos da 3ª série do Ensino Médio estudaram os fatores que alteram a velocidade das reações químicas. Por meio de discussões, exercícios, aulas expositivas e práticas, foram feitos experimentos para verificar as hipóteses levantadas.

Para dar início às atividades, foi realizada uma discussão sobre a velocidade de ocorrência das transformações e levantamento dos conhecimentos prévios para a constatação do fato. Foram relacionados os conceitos com variadas reações de velocidade que acontecem no cotidiano, como: combustão, formação de ferrugem, formação do petróleo, reações industriais etc.

Conceitos de velocidade média das reações também foram apresentadas, para que identificassem as semelhanças e principalmente as diferenças entre velocidade escalar média – assunto de estudo no componente curricular de Física. Exercícios em grupo, monitorados pelo professor, foram passados para a sala.

Foi feita uma aula expositiva para apresentar os modelos de colisão e o conceito de energia de ativação. Em seguida, atividades práticas foram feitas para o estudo dos fatores que alteram a velocidade das reações, com o objetivo de dar determinação da alteração de velocidade. Foram explicados todos os fatores sistemáticos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Separados em grupos, os alunos estudaram quatro variáveis que podem alterar a velocidade das reações químicas. Eles realizaram experimentos no Laboratório, acompanhados pelo professor, para verificarem as hipóteses levantadas. Um roteiro foi planejado para que pudessem registrar as observações realizadas e as conclusões obtidas.

Finalmente, foi realizada uma aula dedicada à resolução das atividades propostas e também à verificação dos indicadores de aprendizagem desenvolvidos pelos alunos.