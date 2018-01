Aluno da Lourenço participa de debate no Jornal Estadão

O jornal O Estado de S. Paulo, por meio do seu canal online TVEstadão, realiza rotineiramente o encontro chamado “Põe na Roda”. O propósito do programa é estimular jovens a debaterem temas da atualidade brasileira. A Lourenço Castanho foi convidada a participar do encontro, cujo tema foi o atual processo de impeachment, e foi representada pelo aluno Marcelo Bechara, da 3ª série B.

O debate foi organizado da seguinte maneira: dois dos alunos eram contra o impeachment e outros dois eram a favor. De acordo com as perguntas propostas pelos mediadores, eles deveriam articular argumentos que justificassem sua posição. Os estudantes que se posicionaram contra, dentre eles Marcelo, se utilizaram de argumentos como a falta de um crime de responsabilidade, o que torna o impeachment ilegítimo. Já os participantes que se posicionaram a favor defenderam que a presidente gerou uma crise no país e que ela não tem maioria favorável no congresso, o que faz com que seu mandato seja insustentável. Embora defendessem diferentes posições em relação ao impeachment, alguns pontos eram unânimes: a insatisfação quanto à posse de Michel Temer e uma suposta resposta positiva dos índices econômicos caso a presidente seja de fato afastada.

Também participaram do debate estudantes das escolas: Colégio Equipe, Colégio Pentágono e Escola Vera Cruz.

Sobre o debate e a iniciativa de promovê-lo, Marcelo afirmou: “Eu apoio muito esse tipo de iniciativa, porque são debates que têm tudo a ver com a nossa formação enquanto cidadãos. É importante que nós sejamos agentes políticos, eu gostei bastante”.

Os alunos do Grêmio Estudantil da Escola também irão promover um debate na unidade do Ensino Médio, com o intuito de abordar diversos aspectos da conjuntura política brasileira na atualidade. Para isso, serão trabalhadas 4 grandes pautas, nos seguintes blocos: Impeachment; Polícia Federal, Moro e a Lava-Jato; Judicialização do processo político e o papel da mídia no processo político. O debate ocorrerá no dia 9 de maio na unidade do Ensino Médio.