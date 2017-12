Lourenço Castanho

Aprendendo sobre Geomorfologia e Hidrografia

Para perceberem a relação sociedade, natureza e os problemas ambientais na relação homem com o meio, os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II estudaram diversos aspectos, como: paisagens naturais, formas de relevo, intemperismo e erosão. A atividade iniciou-se com fotografias do Estado de São Paulo, para que os alunos pudessem analisá-las, com o