No Liceu, o trote é solidário!

Na última sexta (02/02/18) calouros e veteranos no Liceu participaram de um trote solidário que animou a escola. Espécie de ritual de passagem que marca o início de uma nova fase escolar, no caso do Liceu a entrada no Ensino Médio, o trote solidário foi realizado com o intuito de integrar calouros e veteranos de forma solidária e descontraída. “A realização do trote solidário é sempre uma oportunidade de ser empático com o aluno recém-chegado, sobretudo porque ele está em um espaço novo e com pessoas novas e pode ficar inseguro. Com isso aproveitamos esse momento para integrá-lo com atividades que trouxessem descontração, mas também a criação de amizade e formação”, destaca o coordenador pedagógico do Liceu, Emerson Barreto.

No leque de atividades promovidas dentro do trote, os alunos puderam participar do voleibol cooperativo, de jogos teatrais, brincadeiras como passa ou repassa, além de atividades de coordenação motora, Quiz, desenhos de prédios de São Paulo, além de labirinto elétrico com os veteranos do curso de Eletrônica.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recém-chegado de Aracajú, Guilherme Almeida Reis aprovou o trote solidário e já está curtindo os primeiros dias na escola.

“O trote foi uma atividade bem legal para quebrar o gelo e conhecer muitos alunos. Todo mundo aqui é muito legal e receptivo”,

afirma o novo aluno. Além do trote solidário, no primeiro dia de aula os alunos recém -chegados participaram de uma visita monitorada aos espaços da escola. Confira abaixo algumas fotos dessa primeira atividade integrativa no Liceu.