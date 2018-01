Liceu promove FLIT e traz Shakespeare ao palco

Pelo 9º ano consecutivo, o Liceu promoverá o Festival de Literatura e Teatro, o FLIT, que este ano traz ao palco “Sonho de uma noite de verão”, comédia da literatura clássica inglesa, escrita em meados dos anos 1590, por Willian Shakespeare. Também fará parte do espetáculo um musical intitulado “De volta para o futuro”, inspirado no filme homônimo, escrito por Zemeckis e Bob Gale e dirigido por Robert Zemeckis nos anos 1980.

Com direção dos professores Emmanuel Souza e PC Carraturi, o espetáculo, cujo elenco é formado por 40 alunos, será realizado nos dias 02 e 03 de setembro no Teatro União Cultural (R. Mario Amaral, 209, Paraíso, São Paulo – SP).

Os ingressos para o Festival estarão disponíveis a partir do dia 18/08/2016, na secretaria da escola, pelo preço de R$ 20,00. Havendo disponibilidade, os ingressos também poderão ser adquiridos na bilheteria do teatro, no dia do evento.

Confira abaixo os horários das apresentações:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

02/09/2016 – 14h às 17h e 19h às 22h

03/09/2016 – 9às 12h e 14h às 16h

Saiba mais sobre o FLIT

Desde 2008, o FLIT, Festival de Literatura e Teatro do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, atua na escola como um elemento fundamental na propagação da arte, do teatro e da literatura. Além disso, reunir alunos de turmas diferentes e fortalecer a relação família-escola-comunidade também é um dos objetivos desse projeto.