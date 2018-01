Alunos do ensino técnico fazem estágio na Ericsson e na LAO Indústria

A fim de contribuir com a formação dos alunos dos cursos técnicos do Liceu, proporcionando contato com as técnicas e práticas de produção mais modernas no mercado, foram promovidos no mês de julho dois programas de estágio para as áreas de Edificações e Eletrônica: o programa anual de Estágio na LAO Indústria, mantenedora do Liceu de Artes e Ofícios, e o programa de estágio na Ericsson.

“Ao escolher o Ensino técnico do Liceu o aluno já receberá uma formação técnica que lhe trará um conteúdo em sintonia com o que há de mais moderno nas respectivas áreas. Por meio de parcerias, como as realizadas com a LAO e com a Ericsson, conseguimos proporcionar a eles a possibilidade de conciliar teoria e prática, fundamentais para o sucesso profissional”, destaca a diretora educacional da Instituição, Patrícia Loureiro Marques Macedo.

Aprendendo medição remota na LAO Indústria

O estágio na LAO Indústria, mantenedora do colégio Liceu de Artes e Ofícios, foi realizado na 1ª semana de julho e reuniu alunos dos cursos de Edificações e Eletrônica. Durante uma semana, o grupo esteve envolvido com atividades relacionadas à Gestão da Qualidade, Medição Remota, Auditoria, Sustentabilidade, entre outros temas relacionados à medicação e monitoramento de água e gás. Para o engenheiro Alexandre Spadaccini, um dos organizadores do programa, o resultado foi satisfatório. “Ficamos satisfeitos com o retorno positivo dos alunos em relação ao estágio. Temos um carinho grande pela escola e isso nos deixa muito felizes”, comenta Spadaccini.

O aluno Pedro Neiva, estudante de Edificações, ao falar da sua experiência como estagiário na Indústria destaca: “O que eu mais gostei foi conhecer a fábrica em funcionamento. No geral, foi muito bom estagiar lá, aprender questões sobre hidrômetros e relacionadas a monitoramento. Saí de lá com vontade de me especializar na área”, conta animado.

Aprimoramento em telefonia na Ericsson

O programa de estágio na Ericsson reuniu oito alunos do curso de Eletrônica, escolhidos a partir de um processo seletivo promovido pela escola. Realizado de 18 a 29 de julho, o estágio proporcionou ao grupo contato com o que há de mais moderno no mercado de linhas de telefonias móveis. A programação incluiu, entre outras coisas, demonstração de Instalação, Configuração de Equipamentos, Fibra ótica, Overview Telecom, entre outros temas. “Foi um sonho estagiar na Ericsson, pois ser aprovado para estagiar em uma empresa como essa traz muita satisfação. Eu aprendi muito com as atividades realizada”, comenta Ana Clara Forcelli, primeira colocada no processo seletivo.

Sobre a realização de estágios, o coordenador do curso de Eletrônica do Liceu, prof. Sérgio Minas Melconian, diz: “Programas de estágio como o oferecido pela Ericsson são fundamentais para a formação técnica e comportamental do aluno, assim como a integração entre a instituição de ensino e o mercado de trabalho. Dessa maneira, promoveremos nos estudantes a capacidade de aplicar os conceitos vistos em sala de aula dentro de um ambiente coorporativo”.