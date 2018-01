De olho no Vestibular: Liceu promove 1º Fórum de Profissões

Na maioria das vezes, a escolha da carreira é um momento que gera preocupação e dúvidas para os jovens. Com o propósito de auxiliá-los nessa etapa importante da vida, o Liceu criou o Fórum de Profissões, que teve sua 1ª edição realizada no dia 25 de junho e que reuniu profissionais de diversas áreas profissionais para um bate-papo com os alunos dos 2ºs e 3ºs anos do Liceu. Participaram também ex-alunos do Liceu que hoje dão sequência nos seus estudos em diversos cursos e faculdades.

Segundo os organizadores, a realização do 1º Fórum de Profissões vem com o objetivo de oferecer mais um suporte ao aluno. “A preocupação do Liceu vai além do ensino dos conteúdos exigidos nos vestibulares mais disputados do país: procuramos auxiliá-los no processo da escolha profissional e a realização desse Fórum veio formalizar algo que já fazíamos, mas de maneira não sistematizada”, explica a diretora Institucional, Patrícia Loureiro Marques Macedo.

O primeiro passo para a realização do Fórum foi o levantamento das carreiras de maior interesse dos alunos do Liceu. Feito isso, foram convidamos profissionais das áreas que despertam maior interesse e curiosidade em nossos alunos, representantes de universidades e ex-alunos do Liceu que estão na Faculdade para exporem as principais características dos cursos e a rotina profissional de cada um.

Foram parceiros do evento profissionais das universidades USP, FGV, ESPM, MAUÁ e ex-alunos do Liceu, formados ou que ainda estão na Faculdade. Dividido em 4 sessões, esses profissionais e estudantes trouxeram aos alunos as principais características dos cursos e a rotina profissional dos cursos de Administração, Arquitetura, Direito, Economia, Engenharia Civil, Engenharias, Jornalismo, Licenciaturas, Marketing, Medicina, Publicidade e Relações Internacionais.

Ao final do evento, houve um encontro com os Embaixadores da BRASA (Brazilian Students Association) – Associação de Estudantes Brasileiros que estudam no exterior, que passou aos alunos informações sobre como ingressar em universidades fora do país.

Confira abaixo a galeria de fotos das sessões do evento