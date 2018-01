Projeto tridimensional é tema de Atelier Vertical para alunos de Edificações

Um projeto desenvolvido na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) serviu de inspiração para que os alunos do curso técnico em Edificações do Liceu de Artes e Ofícios tivessem a oportunidade de participar de uma nova experiência: desenvolver um projeto intitulado Atelier Vertical no qual projetaram, em formato tridimensional, dois edifícios nos espaços livres da escola.

Desenvolvido com foto, desenho a mão, no AutoCAD, em software 3D ou maquete física, os alunos que aderiram ao projeto tiveram liberdade para usar a criatividade. “Tratava-se de um trabalho em grupo, porém este agrupamento deveria ter alunos do 1º, 2º e do 3º ano do curso, por isso, o nome “vertical”, explica o arquiteto e coordenador do curso, professor Diogo Germandi.

Germandi explica ainda que a ideia de adaptar a experiência que teve na USP ao modelo de ensino do Liceu deve-se ao fato de acreditar que essa vivência contribui para o crescimento dos alunos. “Juntos eles terão visões, aspirações, experiências e habilidades diferentes. Alunos que estão no 1º ano costumam sonhar mais e trazer mais empolgação, já os do 2º ano contribuem com mais referências por estarem um pouco mais tempo no curso e os do 3º possuem mais maturidade, estratégia e habilidades. Com isso, a troca acaba sendo muito rica, além de fazer com que os alunos se integrem mais, visualizem-se no futuro do curso e desejem concluí-lo compreendendo mais o processo como um todo”, detalha.

O Atelier Vertical possui duração de uma semana para que o exercício tenha um caráter mais lúdico e experimental, sem a necessidade de um detalhamento técnico, presente em todos os demais trabalhos no curso. É uma atividade que tem, numa segunda etapa, apresentação pelos alunos e explicação dos professores. Este ano foram apresentados cerca de 20 trabalhos e além do professor Diogo os alunos contaram com a participação do professor e arquiteto, Marcelo Nepomuceno.

Confira abaixo alguns dos projetos desenvolvidos pelos alunos