Vestibular e Trabalho: Alunos do ensino técnico têm simulação de entrevista e de dinâmica de grupo

É fato que a chegada ao 3º ano do ensino médio leva o aluno em vida escolar a conhecer novas experiências, nem sempre tão boas: a cobrança sobre a aprovação, a incerteza em relação às escolhas futuras e a ansiedade para o cumprimento de uma boa prova em um vestibular. No caso dos alunos do ensino técnico, a preocupação em ter de encarar o mercado de trabalho na área que escolheram traz uma emoção a mais. Por isso, o Liceu, além de um cuidado constante sobre a preparação dos estudantes para o vestibular, realizou, também, junto aos alunos dos cursos técnicos, uma série de treinamentos sobre processos seletivos em empresas.

Os treinamentos que aconteceram nas últimas semanas do mês de outubro foram a finalização de um projeto desenvolvido, desde o início do ano, na disciplina Gestão e Empreendedorismo. Nesta etapa final, os alunos tiveram simulação de entrevista de emprego, elaboração de currículo, palestra e dinâmica de grupo com a psicóloga da LAO Indústria, Fátima Cristina Valentim.

“Durante as aulas, conversei com o grupo sobre a importância da apresentação pessoal, da linguagem adequada às empresas, do domínio de assuntos da área de formação e da elaboração correta do currículo. Tudo isso para prepará-los para a etapa seguinte do projeto”, explicou a professora da disciplina Gestão e empreendedorismo, Iva Oliveira.

Passada a fase das orientações, foi a vez de treinar como se realiza uma entrevista. Divididos em grupos e com horários agendados, os alunos receberam a convocação de empresas fictícias e simularam uma entrevista de trabalho.

“No caso de Edificações, simulamos vagas de emprego para escritórios de arquitetura, escritórios de engenharia e obras para grandes construtoras. Deixamos que os alunos se adequassem ao perfil de entrevistas nessas empresas. O resultado foi muito satisfatório, pois eles se comportaram como se tudo fosse real”, conta o coordenador da área de Edificações, professor Diogo Guermandi.

A psicóloga da LAO Indústria, Fátima Cristina Valentim, encerrou os trabalhos com um bate-papo com os alunos e aplicação de uma dinâmica de grupo. Na conversa, ela explicou que cada Instituição tem seu critério de seleção, que depende das características da vaga e do perfil da empresa. Reforçou os aspectos referentes à linguagem adequada, vestimenta compatível, postura pessoal e currículo. Finalizou a apresentação destacando: “o que vai diferenciar vocês são os conhecimentos amplos, mas também a postura e o brilho nos olhos para se destacarem em uma empresa”.

Inscrita para o curso de Rádio e TV nos vestibulares e à procura de emprego na área técnica em que estuda no Liceu, Multimídia, a aluna Thaís Cristina de Deus Barbosa destaca que pensar em vestibular e em trabalho é algo muito apavorante: “Essa situação me faz lembrar que não sou mais criança e que tenho mais responsabilidades”. Da experiência adquirida dentro do projeto que prepara para o mercado de trabalho, Thaís destaca: “Quando visitei a agência de Publicidade, no começo do ano, desconstruí a ideia que tinha sobre trabalho porque achava que era uma coisa chata e agora penso que trabalhar pode ser legal. Além disso, o treinamento com a psicóloga me fez ver que posso ter um diferencial se gostar do que faço”.

Já o aluno do curso técnico em Edificações, Alex Akira Okuno, que prestará vestibular para Economia, mas também procura trabalho na área do seu curso técnico, Edificações, conta que o treinamento fez diferença para encarar o mercado de trabalho: “Achei tudo muito interessante, pois foi uma atividade que, apesar de fugir das grades acadêmicas tradicionais, trouxe a experiência para eu vivenciar como será esse momento que é tão essencial na vida de qualquer cidadão que busca entrar no mercado de trabalho. Saio do treinamento mais preparado e com a certeza de que a montagem do currículo, por exemplo, desperta a visão mais crítica do que colocar sua imagem numa folha”.

O mundo das organizações foi apresentado aos alunos na disciplina de Gestão e Empreendedorismo no 1º trimestre deste ano. No mês de fevereiro, eles tiveram acesso a informações teóricas sobre empresas. “Falamos em aula sobre Teoria Geral da Administração; sobre a estrutura de uma empresa como organograma e fluxograma e sobre as funções e as ferramentas da Administração como análise SWOT e matriz BCG”, detalha a professora Iva.

Num segundo momento, os alunos visitaram empresas específicas de suas áreas e passada a etapa das visitas desenvolveram projetos para empresas. “O projeto em Edificações e Eletrônica consistia na análise do modelo de gestão das empresas visitadas e, no caso de Multimídia, da criação de uma agência de Publicidade para desenvolvimento de projeto final em parceria com outras disciplinas”, explica a professora responsável pela disciplina.

A etapa seguinte do projeto incluiu a discussão do empreendedorismo, com acesso à literatura sobre o tema, entrevista com empreendedores e discussão sobre intra-empreendedores. Já a finalização contou com essa atividade de entrevistas e dinâmica de grupo.

