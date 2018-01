FLIT: Alunos encenam Pavão Misterioso e Blue Moon

Com o objetivo de consolidar o ensino da literatura e da linguagem teatral no âmbito escolar, nos dias 16 e 17 de outubro foi promovida pelo Liceu a VIII edição do FLIT: Festival de Literatura e Teatro. Com protagonismo de um grupo de quase 80 pessoas, entre alunos e professores, foi apresentado no teatro União Cultural a adaptação da obra Romance do Pavão Misterioso, um dos maiores clássicos do cordel, e a peça Blue Moon, texto teatral de autoria do coordenador da área de códigos e linguagem, professor Emmanuel Souza.

“Além de reforçar os aspectos literários por meio do teatro, o FLIT visa a promover a integração entre os alunos de classes diferentes, fortalecer a relação família-escola-comunidade. Isso é uma socialização muito importante para os envolvidos no processo escolar”, destaca o professor Emmanuel.

Para os professores Simone Pierri e PC Carraturi que, juntamente com o coordenador da área de códigos e linguagem, são responsáveis pela direção do espetáculo e pela preparação do elenco, o FLIT é o espaço para o aluno se expressar e para transcender. “A partir da interação com o grupo ele ganha confiança, percebe-se capaz e o processo de autoconhecimento contribui para agir em sociedade”, destaca Simone. “A meta não é formar atores, mas sim oportunizar a experiência dessa linguagem artística, completa Carraturi.

Estreando nos palcos, os alunos Idelson Alves, Maria Luiza Correa, Isabela Nicolini e Guilherme Novaes, contam que a decisão para atuar no FLIT aconteceu por diversas razões, entre elas: o desejo de se integrar a outras turmas, de participar mais das atividades da escola e de ter experiência com o teatro. Sobre o resultado, eles enfocam: “Ficamos muito nervosos, mas valeu muito a pena e, agora que acabou, sentimos saudade da atuação e temos certeza que foi uma das melhores coisas que fizemos”.

As peças desse ano trouxeram ao palco a obra Romance do pavão Misterioso e Blue Moon. A primeira é um clássico de cordel, escrito por José Camelo de Melo Rezende no final dos anos 20 e traz como enredo a aventura de um rapaz chamado Evangelista que conta com a ajuda de um pavão mágico para casar-se com sua amada Creuza. Já a segunda peça, conta a história do Vilarejo de Blue Moon e seus personagens esquisitos que recebem a malfadada visita de uma caravana de ciganos.

Desde 2008, o FLIT, Festival de Literatura e Teatro do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, vem atuando na escola como um elemento fundamental na propagação da arte, do teatro e da literatura. Segundo os organizadores, o FLIT cumpre seu papel ao validar o nome que a instituição carrega: “o Liceu não é só uma escola que prepara os alunos para os ofícios, mas um ambiente em que se promove a fruição da arte”, explica o professor Emmanuel.

O projeto baseia-se na valorização da relação entre literatura e teatro por meio da produção de peças baseadas em textos literários, o chamado dramaturgismo da produção de peças baseadas em textos teatrais e da produção de peças baseadas em textos originais.

A cada ano, um tema diferente é abordado: “A escolha dos temas segue discussões acerca de assuntos da área de literatura. Este ano, por exemplo, o tema recaiu sobre o realismo fantástico”, finaliza o professor Emmanuel.

