Liceu presta homenagem a seus professores

“Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o ensina”. Usando as palavras de Cora Coralina, o Liceu aproveitou o dia 15 de outubro para homenagear seus professores. Reconhecimento e gratidão foram as palavras de ordem. Durante o almoço de confraternização a Diretora Institucional, Patrícia Loureiro Marques Macedo, destacou:

“É gratificante trabalhar com essa equipe de professores. Recebam hoje essa singela homenagem como reconhecimento do excepcional trabalho que vocês fazem e, consequentemente, dos resultados positivos que alcançamos”.

Os alunos também aproveitaram o dia para fazer suas homenagens. Foram centenas de mensagens de carinho, abraços e sorrisos. “Os professores do Liceu são muito dedicados e sempre acham uma forma de nos auxiliar. Para mim, eles fazem a diferença, porque me abriram os olhos para perspectivas de mundo que eu não via antes”, explicou Marina Marcon, aluna do 3º ano do ensino técnico. Já para Pedro Gabriel Mascarenhas Maronezi, do 2º ano do ensino técnico, o destaque fica para a sinergia que percebe entre os professores: “Apesar de tão diverso, o grupo de professores do Liceu tem algo em comum e o que os faz tão semelhantes é o amor que eles têm por ensinar e que nós, alunos, experimentamos a cada aula. Muito obrigada! Não poderia pedir professores melhores para minha vida escolar”. Os alunos do 1º ano do ensino médio também manifestaram sua opinião: “Nós amamos os professores do Liceu. Eles têm boa formação, bom método de ensino, são muito inteligentes e, acima de tudo, são muito amigos e nos deixam à vontade para tirar dúvidas sobre qualquer coisa da nossa vida escolar ou pessoal”, contam animadas Ana Beatriz Camargo, Gabriela Park, Ana Luisa Ribeiro, Letícia Neves, Bárbara Gonçalves e Beatriz Otoboni.

Os professores no Liceu

Com um corpo docente formado por doutores, mestres e especialistas, o Liceu tem um time de peso: são mais de 50 profissionais que, além de trabalharem no Liceu se fazem presentes em diversos congressos das suas respectivas áreas, trabalham em empresas de pontas ou em outas renomadas instituições de ensino. “Além de comprometidos, eles estão atualizados com o que há de mais moderno nas suas áreas”, completa a Diretora Institucional.

O professor-coordenador da área de Matemática, Willian Sabino, destaca que se enxerga no Liceu como um articulador: “Meu papel aqui é articular o que a sociedade deseja em termos educacionais e os projetos educacionais do Liceu, visando formar o aluno para atuar como profissional e como cidadão na sociedade”.

Opinião semelhante tem o professor – coordenador do ensino técnico em Multimídia Cleber Vanderlei Rohrer: “A nossa mediação não se restringe aos conteúdos de sala de aula, mas se expande aos saberes do mundo”, reforça

O coordenador pedagógico da Instituição, Wolney Candido de Melo completa dizendo que, além dos pontos destacados pelos professores Willian e Cleber, existe na escola um alto grau de exigência dos professores para com os alunos, mas isso não compromete a relação estabelecida entre eles. “Temos aqui no Liceu resultados significativos, seja nos vestibulares, seja no ENEM, o que prova a capacidade dos nossos professores e de nossos alunos. Contudo, mesmo com a cobrança, a relação entre professor e aluno é de muito respeito e afeto”, finaliza o coordenador.