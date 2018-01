Aluno do Liceu tem livro publicado e palestra em escola da rede pública

André Somora pode ser considerado um aluno que sabe administrar seu tempo. Além de todas as atividades comuns aos adolescentes, ele tem aulas no ensino técnico em multimídia integrado ao ensino médio durante todo o dia e ainda encontra tempo para ser escritor. Com dois livros escritos, ele foi destaque, no dia 29 de setembro, na escola estadual Oscar Thompson ao palestrar para um grupo de alunos da 6ª série do ensino fundamental II sobre O Cinza da Cidade, seu primeiro livro publicado este ano.

“Senti-me lisonjeado em poder falar para outros alunos. Fiquei muito orgulhoso em mostrar para eles que é possível ter outros sonhos além de ser jogador de futebol”, brinca André.

A história de vida do autor de 16 anos, somada à história do livro e à necessidade curricular da escola estadual, despertou o interesse da professora Sandra Palmeira Martins, que convidou André para conversar com os pequenos do ensino fundamental. “Meu marido adquiriu um exemplar do livro e me chamou atenção a faixa de idade, a história de vida e o fato de o autor estudar numa escola técnica”, destaca a professora.

Para a vice-diretora da escola, Loetícia Gomes de Lima, palestras como a realizada por André são importantes para mostrar outras possibilidades aos alunos que estão criando seus sonhos. “Essa conversa trará esperança, autonomia e confiança para que os nossos alunos sejam protagonistas de histórias construídas a partir de sonhos, assim como o que o André nos mostra no dia de hoje”, destaca.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sobre o próximo livro André adianta: “Não quero fazer spoiler, mas ele é a continuação da viagem do grupo do 1ºlivro até o distrito de Brixton”, revela André.

O Cinza da Cidade.

O Cinza da Cidade é o primeiro livro publicado do nosso aluno-escritor.

A história em si, se passa em 2037, quando a terra foi parcialmente destruída por uma Terceira Guerra Mundial. Por sorte da humanidade, isso foi previsto e, para abrigar a população, foi construída uma plataforma em forma de disco. Com o tempo a plataforma foi se expandindo para abrigar cada vez mais pessoas e criando o formato de águia.

O governo erguido ali nos últimos anos não agradava uma certa parte da população, que decidiu se rebelar. Com essa rebelião, alguns documentos foram roubados e caíram nas mãos de um dos protagonistas desta história.

Agora este protagonista, Iccaruz Guadanholi, e quatro amigos precisam levar estes documentos para um setor rebelde da plataforma, onde os rebeldes podem fazer um bom uso desses documentos, dando um jeito de pôr o Regente da plataforma para fora de seu posto.

————————–

Autor: André Somora

Páginas: 150

Tamanho: 14 x 21

Preço: De R$ 39,90 por R$ 29,90 – frete grátis para todo o Brasil

Pré-venda: http://editoracatavento.com/cinza.html