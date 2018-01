Protagonismo jovem: alunos levam projeto ao ICLOC

No dia 19 de setembro, o Instituto Singularidades foi palco de um debate promovido pelo 2º ano do Ensino Técnico Integrado ao Médio em Multimídia do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. A partir dos conceitos de marketing aprendidos em sala de aula, os alunos desenvolveram o projeto que foi apresentado no ICLOC Jovem, o qual discutia como as empresas usam o marketing e as mídias para fazer intervenções nas cidades.

“Já que no Liceu a ideia é que todos os projetos levem o aluno a pensar e a perceber o que aprende no seu dia-a-dia, propus que eles escolhessem uma empresa para analisar seu Marketing e as ações que desenvolvem”, conta a professora da disciplina Marketing e Mídia e orientadora do projeto, professora Iva Oliveira.

Motivados pela proposta, a turma abraçou o projeto e o grupo que escolheu a empresa Itaú, decidiu levar a análise para o Congresso. A partir de um extenso trabalho de pesquisa, Ana Clara Azevedo, Fernanda Pinheiro, Idelson Neto, Maria Luiza Mões e Pedro Gabriel Mascarenhas Maronezi contaram a história do banco, apresentaram algumas ações da empresa, como bicicletários nas ruas de São Paulo, canais no Youtube, páginas no twitter, merchandising em novelas e pontuaram as intervenções que o Itaú promove na cidade. Esse trabalho provou que as práticas educacionais que extravasam a sala de aula enriquecem o aprendizado.

Para os alunos, experiências como essas ajudam no aprendizado, além de fazer com que os alunos sintam orgulho de levar o nome da escola a outras pessoas. “Foi uma oportunidade ímpar, em que aprendemos e ensinamos um pouco daquilo que vemos em sala de aula. É incrível poder falar do Liceu para pessoas lá fora”, destacam os alunos que também não deixam de enaltecer o crescimento como equipe. “O mais importante é a experiência, não só como alunos, mas também como amigos que trabalham e se divertem juntos, tornando-se cada vez mais próximos”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em sua primeira edição, o ICLOC JOVEM teve como objetivo proporcionar ao meio educacional um espaço para discussão e reflexão, a partir da apresentação de projetos realizados por alunos do segundo ciclo do Ensino Fundamental II (9° Ano) e do Ensino Médio regular e profissionalizante.