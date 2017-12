Quem Faz

Há anos o Ensino Médio é apontado como o epicentro da crise na educação brasileira. Apenas metade dos jovens cursa esta etapa do ensino básico na idade certa. Matérias desinteressantes, currículo engessado, inchado e desconectado da realidade do aluno e falta de integração com o ensino técnico são apenas algumas das causas do problema. No momento em que a sociedade brasileira constrói uma Base Nacional Comum Curricular e o Estado de São Paulo se prepara para lançar, em 2016, um Ensino Médio com currículo flexível, é importante olhar para as experiências que estão dando certo e espalhá-las para todo o País. É isto que o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo pretende fazer ao participar desta inovadora iniciativa do jornal O Estado de S. Paulo, de criar o Blog dos Colégios. Fundado em 1873, o Liceu é referência no Brasil no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e no Ensino Médio regular. Está em 9° lugar no Enem (2014) na cidade de São Paulo. Em redação, é a terceira melhor colocada na capital paulista. Mais de 60% dos alunos são aprovados nos vestibulares das universidades mais disputadas, sem a necessidade de fazer cursinho preparatório. Por que os alunos do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo têm resultados tão bons? São inúmeros fatores. Vamos detalhar todos nos próximos posts no Blog dos Colégios do Estadão. Aguardem! E espalhem!