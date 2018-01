Visita ao Museu da Imigração enriquece conhecimento dos alunos sobre São Paulo

Ir a museus, exposições e atividades culturais é um hábito a ser incentivado desde cedo. Atento a seu papel de contribuir para ampliar o conhecimento geral dos alunos, o colégio Liceu Santa Cruz promove com frequência visitas a espaços históricos e culturais.

Um exemplo recente foi a visita de 160 alunos do Ensino Fundamental I e II ao Museu da Imigração (instalado no bairro do Brás), que herdou do Memorial do Imigrante a história e a documentação dos milhares de estrangeiros que chegaram ao Brasil em busca de vida nova. Quase a totalidade dessas pessoas passou pela Hospedaria dos Imigrantes, de onde seguiu um novo rumo – na Capital Paulista ou em cidades do interior de São Paulo.

A visita ao Museu da Imigração tinha um propósito, uma vez que o Liceu homenageia o bairro da Mooca nos festejos juninos (a festa do Liceu será neste sábado, dia 25). E, ao circular e conhecer instalações e materiais do Museu, as crianças reuniram informações para finalizar o projeto “Todos os Povos da Mooca”, criado justamente para contar algo sobre os italianos, portugueses, lituanos, húngaros e tantos outros que aqui chegaram em grande número no século 19. Ao mesmo tempo, meninos e meninas puderam identificar elementos que haviam estudado teoricamente em aulas de português, geografia, história e arte. Sem esquecer que o assunto “imigrantes” diz respeito, inclusive, a muitas famílias dos próprios estudantes do Liceu.

“Esse tipo de atividade é importante para a formação cultural dos alunos, pois permite que tenham contato com os aspectos históricos a partir de documentos, objetos e do próprio espaço físico, que fizeram parte do período mencionado em sala de aula. Além disso, eles são moradores da região e a maioria não conhecia o Museu”, diz a diretora do colégio Mirna Eloi Suzano.

As visitas, que aconteceram nos dias 7, 8 e 9 de junho, agradaram os alunos. “Foi muito legal, uma grande experiência. A parte mais interessante foram os vídeos sobre a chegada dos imigrantes e sobre a hospedaria. Gostei também da maquete da hospedaria e dos objetos expostos”, disse o aluno Gabriel Campion, de 10 anos, do 5º ano.

Após todo o trabalho de pesquisa, o projeto “Todos os Povos da Mooca” culminou em um evento na sede do colégio, no qual os alunos, suas famílias, moradores do bairro e de outras regiões tiveram a oportunidade de conhecer aspectos culturais de imigrantes de diversas origens, as opções gastronômicas de cada um deles; e puderam participar da apresentação de danças típicas (italiana, espanhola, portuguesa), além de jogos e de brincadeiras.