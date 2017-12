Rádio Web estimula a interatividade e a cidadania entre estudantes

O apoio de tecnologias inovadoras à construção do conhecimento tem sido alvo de importantes iniciativas na área educacional. Laptops, tablets, aplicativos em smartphones… a cada dia surge uma novidade em colégios de todo o Brasil. Há casos de sucesso, em que essas ferramentas realmente agregam valor ao aprendizado. Há outros casos, de menor eficácia. O Liceu Santa Cruz tem investido nesta área, e um dos mais importantes projetos é a Rádio Web.

Com música e programas exclusivos elaborados pelos alunos do 8º ano do Ensino Fundamental, 24 horas por dia no ar no site do colégio, a chamada Rádio Liceu Santa Cruz é voltada para estudantes de todas as faixas etárias. A programação é desenvolvida pelos alunos com a orientação da professora doutora Cátia Rodrigues, que dá aulas de Português.

“A Rádio Web tem como finalidade tirar os alunos da condição passiva de consumidores de informação e levá-los a assumir o papel de protagonistas, permitindo um maior envolvimento com o processo comunicacional. Ela amplia o repertório sociocultural e estimula a interatividade entre os alunos, pois gera interesse não só do 8° ano, mas dos demais colegas”, comenta a diretora, Mirna Eloi Suzano.

Com o uso da rádio, ficam evidentes, a partir da atuação das turmas com o veículo, novas aquisições pedagógicas: ampliação do vocabulário, criação da consciência crítica, ampliação do repertório musical, maior concentração, aquisição de novas formas de linguagem e disposição pela socialização de saberes.

Entre os programas já produzidos estão especiais sobre artistas como Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes e Mestre Vitalino, além de gravação de textos de filósofos e poetas. Para escutar a Rádio Liceu Santa Cruz, acesse www.liceusantacruz.com.br e acompanhe a programação.