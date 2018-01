Games na escola e a importância de seu uso no futuro

Com o objetivo de tornar a escola um ambiente não só dedicado a estudos e obrigações, mas também de diversão, o colégio Liceu Santa Cruz incentivou seus alunos a criarem eventos diferentes e divertidos para um mesmo dia. Assim, campeonato de games, exposição sobre o universo dos super-heróis e, ainda, exibição de filmes e celebração de grandes sucessos do cinema premiados com o Oscar acabaram se tornando uma homenagem à cultura e ao universo pop nerd.

O dia do evento, que reuniu cerca de 200 estudantes no Liceu, mostrou que, sim, escola e vídeo games podem caminhar juntos. Ao unir ensino e entretenimento, a instituição percebeu que os alunos podem se surpreender com o despertar de uma habilidade que eles próprios desconheciam ter. Games como o popular League of Legends podem desenvolver aptidões como o desenho, a pesquisa e o gerenciamento de informações.

Comprovando o acerto em trazer os games para o seu espaço, o Liceu Santa Cruz percebeu que novas habilidades e capacidades estão surgindo entre a meninada — fruto das parcerias entre os alunos, professores e diretores.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma ideia, um estímulo geral

A ideia de organizar um campeonato de games surgiu após um trabalho da disciplina de Português que abordava o tema “internet”. A partir daí os alunos do 9º ano passaram a elaborar o evento, mobilizando todo o colégio, criando fichas de inscrições, fazendo divulgação e reunindo o material para a competição. Houve ajuda do pessoal do 7° e do 6º anos, que atuou para a montagem de uma exposição de HQs, bonecos e itens colecionáveis que estivessem ligados a super-heróis. Já o pessoal do 8º ano cuidou do registro e da cobertura dos eventos.

“As meninas do 7º ano ainda fizeram uma retrospectiva de filmes ganhadores do Oscar, como ‘E o vento levou…’, de 1939, ‘Casablanca’, ganhador em 1947, e um dos maiores vencedores do Oscar, ‘Titanic’, de 1998. O evento teve tapete vermelho e desfile para entrar no clima hollywoodiano”, conta Mirna Eloi Suzano, diretora da escola. Ela ainda destaca a alegria com a qual os alunos se envolveram e construíram todo o evento. “Quando encerramos os eventos eles já sugeriram uma segunda edição”.

O retorno positivo ficou comprovado em declarações de pais de alunos ao elogiar estudantes mais velhos, que auxiliaram os mais novos, mostrando uma postura de cidadania e colaboração.

No final das contas, as novas atividades no Liceu, que duraram um dia inteiro, abriram as portas para que haja maior interesse em aproximar o universo dos games e da tecnologia ao ambiente escolar.