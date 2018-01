Estímulo à alimentação saudável vem também da escola

No Liceu Santa Cruz, alimentação saudável é prioridade. Frituras, alimentos industrializados e guloseimas ricos em gordura e açúcar estão fora do cardápio da criançada. Em vez deles, entram de forma rotineira no lanche as frutas, sucos, sanduíches e bolos caseiros, e legumes frescos como a cenoura, fácil de transportar, já lavada e cortada.

Para educar, estimular bons hábitos e contribuir para uma vida mais saudável dos alunos, em 2015 o colégio mudou o cardápio da cantina, excluindo ingredientes como salsicha e embutidos, e passou a oferecer lanches naturais, sanduíches de carne bovina desfiada e hambúrguer feito sob orientação da nutricionista. Para evitar a ingestão de refrigerantes, estão na vitrine os chás gelados, água de coco e sucos naturais, além de água natural e com gás.

A importância da alimentação é de casa, mas também da escola. É assunto abordado com frequência nas aulas de Ciências para alunos do Ensino Fundamental e nas aulas de Biologia para os que já chegaram ao Ensino Médio. Todos ainda recebem informações sobre o tema de forma transversal, nas demais disciplinas.

“A escola considera questão prioritária a discussão sobre a qualidade dos alimentos consumidos pelos alunos”, diz a diretora do Liceu, Mirna Eloi Suzano.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para que as ações sejam adotadas, é importante contar com a colaboração das famílias. No caso dos alunos da Educação Infantil, o Liceu orienta os pais a respeito do preparo do lanche e sugere a escolha diária de frutas e sucos frescos. No caso dos sanduíches e dos bolos, é melhor que as crianças consumam o que seja caseiro.

A nova postura do Liceu se estende aos alunos do Período Complementar. Assim, o cardápio oferecido foi alterado a partir de uma maior preocupação com a saúde, e hoje inclui itens como uma variedade maior de verduras e legumes. O suco também é natural e as sobremesas são as frutas da estação.

Horta e adubo

O ano de 2015 também trouxe como reforço uma novidade que envolve a todos: a criação e implantação de uma Horta Sustentável nas dependências do colégio. A ideia foi concretizada no segundo semestre, sendo que os alunos do período integral ficaram responsáveis pela manutenção diária da horta, realizando a rega, o transplante das mudas e a colheita ( e o que for colhido irá para a cozinha, para o preparo das refeições).

E mais: os resíduos orgânicos da cozinha são utilizados para outro fim, a produção de adubo. Os alunos estão fazendo gavetas de compostagem, e um minhocário. O húmus produzido será utilizado tanto na horta como na manutenção dos vasos de plantas da escola.