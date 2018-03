Sábado Esportivo

EVENTO ESPORTIVO

MANHÃ DE ENTROSAMENTO ENTRE PAIS & FILHOS

Em setembro, o Colégio Graphein promoveu um apresentação de judô, campeonato de futsal e vivências esportivas para as crianças e adolescentes, com o intuito de manter a melhora na qualidade de vida, estimular a prática de esportes e promover integração e socialização entre estudantes, professores e familiares, além de serem atividades divertidas e dinâmicas.

Em ano de Olimpíadas, os valores olímpicos da paz, amizade, respeito e bom relacionamento entre os povos tornaram-se uma meta e uma realidade constatada em nossa quadra.

Os estudantes e familiares participaram de atividades lúdicas e nossos judocas mostraram o que aprenderam no tatame. Quanta empolgação para receber as medalhas depois de uma sessão de gols no futsal!

Acreditamos que o esporte pode contribuir a formação integral das crianças e jovens, estimulando a criação e manutenção de hábitos saudáveis, respeitando as diferenças em um ambiente sadio de convivência.

Foi uma manhã de integração, euforia e jogos disputados.

Agradecemos a todos os participantes!

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica