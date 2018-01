Os períodos sensíveis do desenvolvimento cerebral

O cérebro humano é algo realmente maleável. Assim como hoje sabemos que a genética não é apenas um código fixo, o cérebro também não representa apenas uma circuitaria imutável. Constantemente, as experiências que vivemos moldam, estrutural e funcionalmente, nossos neurônios, e os circuitos neurais se adaptam às necessidades exigidas pelo meio. Essa capacidade é chamada plasticidade neuronal.

O que se observou até hoje é que essa plasticidade é muito maior durante a infância. E, mesmo dentro dessa fase, existem períodos limitados de tempo em que determinadas vias neuronais são excepcionalmente maleáveis. Consequentemente, nesses períodos, a pessoa é muito mais sensível às influências do ambiente, o que acaba por interferir intensamente em seu desenvolvimento cerebral. Esses períodos são chamados de períodos sensíveis.

Tais períodos não ocorrem simultaneamente para todas as partes do cérebro. Além disso, têm durações variáveis para cada conjunto de neurônios e cada função neurológica. Em resumo, isso quer dizer que existem períodos específicos da vida de uma pessoa em que ela tem maior possibilidade de desenvolver uma ou outra habilidade, e mesmo um ou outro comportamento ou traço de personalidade.

O que acontece nesses períodos?

O cérebro nasce com redes neuronais “provisórias”. Uma vez no mundo, o indivíduo terá que possuir habilidades básicas para sua sobrevivência e, ao mesmo tempo, conseguir se adaptar a diversas influências imprevisíveis do meio (respostas adaptativas que, portanto, não podem estar já codificadas em seus genes). Na vida intra-útero, o cérebro fetal se assemelha mais a uma espécie de rascunho: ele possui todos os circuitos que executam as funç

ões básicas de um cérebro, mas esses circuitos podem ser apagados e reescritos.

Por conta de várias influências moleculares, o cérebro infantil tem neurônios e sinapses extras, muitas das quais não estarão presentes na vida adulta. Esses neurônios já possuem a capacidade de produzir novos axônios, dendritos e sinapses conforme a necessidade (capacidade que está especialmente aumentada durante os períodos sensíveis). Isso basta para que tenhamos um cérebro preparado para praticamente tudo.

Conforme a criança passa por algumas experiências, certas vias neuronais vão sendo ativadas, dependendo de qual estímulo ela recebe do meio. Ao longo desse processo, as sinapses mais usadas são fortalecidas, inclusive por proteínas de adesão que ancoram os neurônios pré e pós-sinápticos uns aos outros. Novos axônios, dendritos e sinapses vão sendo formados e, se as novas vias forem usadas (ou seja, se forem úteis), elas passam pelo mesmo processo de fortalecimento. Ao mesmo tempo, as vias que não estão sendo usadas são suprimidas e até eliminadas, de forma a impedir i

nterferências desnecessárias no funcionamento do conjunto de neurônios como um todo.

O resultado é um refinamento gradual do cérebro: uma função de cada vez, conforme os períodos sensíveis e a infância vão passando, e forma-se um adulto hábil e adaptado ao meio em que vive. Isso também quer dizer que o resultado não vai ser sempre bom, já que a sensibilidade não é seletiva e a criança está suscetível a mudar tanto por estímulos positivos quanto negativos.

Mas… e no adulto?

Infelizmente, não é possível trazer períodos sensíveis com todo o s

eu vigor para a fase adulta. Mas, é claro que adultos também precisam aprender sempre. Para isso, a plasticidade neuronal cont

inua e dura o resto da vida. Só que em um ritmo menor. Algumas áreas do cérebro mantém plasticidade semelhante à da infância, como o hipocampo (responsável pelo aprendizado, memória e controle emocional).

De qualquer forma, a capacidade de se desenvolver, aprender e mudar continuam. Elas podem, inclusive, ser potencializadas em grande escala por algumas medidas. O simples fato de se prestar atenção em uma atividade ou informação já aumenta muito a plasticidade das vias neuronais que estão sendo usadas para aquela determinada tarefa. Outro exemplo é o fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF), substância conhecida por estimular a plasticidade neuronal, e produzida em maior escala em resposta aos exercícios físicos.

E qual é a importância de tudo isso?