OCTOBER MONSTERS – HALLOWEEN NO GRAPHEIN

Estudantes tiveram aula sobre a cultura e a tradição do ‘’Dia das Bruxas’’ e o Halloween saiu dos livros e invadiu os corredores da nossa escola.

A escola foi toda enfeitada, com as produções de nossos estudantes, para que eles pudessem aprender tanto teoria, quanto na prática, um pouco mais sobre cultura norte-americana do ‘’doces ou travessuras’’.

Mas antes de toda a festa, o aprendizado foi em sala de aula. De acordo com centro de interesse de cada turma, tiveram que aprender na teoria a história por trás de toda a festa.

Projeto surgiu nas aulas de Inglês, mas logo contou com a participação de outras áreas de conhecimento. Nas aulas de português e inglês, os alunos construíram micro contos de terror. Em artes criaram personagens de medo.

Possibilitamos aos nossos estudantes o acesso a essas comemorações globalizadas, e isso lhes permitiu construir conhecimentos a respeito do mundo e da forma como outras crianças, que vivem em outras partes, brincam, e divertem-se.

Lembramos também da cultura brasileira, em nossas aulas abordamos: histórias infantis e leitura de contos de terror, músicas, brincadeiras folclóricas, etc.

E foi no dia 28 de outubro que aconteceu no Colégio Graphein a culminância do ‘’projeto Halloween’’ idealizado por nossos da Ed. Infantil ao Ens. Médio – com objetivo de conhecer e aprender um pouco mais da cultura e dos costumes dos Estados Unidos.

Entramos no ritmo de Halloween, e com isso incentivamos a cultura das crianças e adolescentes, organizamos uma noite diferente com diversas atividades diferenciadas, todas em alusão ao ‘’Dia das Bruxas’’.

Nossos estudantes se deslocaram para o Graphein todos caracterizados e participaram de brincadeiras, do famoso ‘’Trick ou Treat’’, ao som de músicas assustadoras escolhidas pelos próprios adolescentes.

Este foi mais um evento organizado pelo colégio que vem promovendo o desenvolvimento dos adolescentes não somente em educação, e sim nos aspectos sociais tão importantes para qualquer jovem.

Foi uma oportunidade significativa para alunos, familiares e educadores discutem o verdadeiro significado de ‘’globalização’’.

Confira as fotos!

Camila D’Amico

Coord. Pegógica