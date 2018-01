”O INSTIGANTE MUNDO MARINHO” – FEIRA LITERÁRIA 2016

“O INSTIGANTE MUNDO MARINHO”

Não se forma bons leitores se eles não têm um contato íntimo com textos. Há inúmeras maneiras de fazer isso. O importante é que o material escrito apresentado às crianças seja interessante e que desperte a curiosidade deles.

Atitudes como gostar de ler, interessar-se pela leitura e pelos livros são construídas para algumas pessoas no espaço familiar e em outras esferas de convivências em que a escrita circula. Mas, pra outros, é, sobretudo na escola que o gosto pode e deve ser incentivado. Para isso é importante que a criança, perceba a leitura como ato prazeroso e necessário tendo os adultos como modelo.

No Colégio Graphein pretende-se resgatar o ato de ler daqueles envolvidos na construção do conhecimento escolar: professores, alunos, pais e equipe pedagógica. Só com esse compromisso é que se chegará aos êxitos almejados.

Quando nos debruçamos na leitura de nossa preferência, respeitando as singularidades e buscando os centros de interesse de cada um, somos transplantados para o contexto do livro que muitas vezes custamos acreditar que estamos sentados em nossa casa.

Tendo esse olhar de busca, de sociedade e conhecimento no mundo das letras, é que o Colégio Graphein abriu suas portas para a comunidade escolar em maio, para a realização da Feira do Livro com projetos voltados a “Histórias do Fundo do Mar”.

O mar, com todas suas peculiaridades e espécies de plantas e animais, é um universo rico para explorar a curiosidade das crianças. Tanto que muitos filmes infantis já falaram desse assunto e obtiveram um enorme sucesso junto às crianças. Assim, desbravamos os oceanos junto aos nossos estudantes e a motivação para trabalhar esse assunto partiu das curiosidades das crianças ou de outras fontes.

A escolha deste assunto foi devido à possibilidade de exploração que o tema oferece no estudo do conhecimento da Natureza & Sociedade e também nas áreas de Ciências e Biologia. Proporcionando um estudo de observação e análise das características dos animais do fundo do mar, estimulando assim a curiosidade e a pesquisa de cada um.

O tema “Fundo do Mar” é pertinente ao mundo natural em que crianças e adolescentes tem contato manifestando assim muito interesse. Pretendemos então, que as crianças e adolescentes pudessem ampliar seu universo a respeito deste assunto, entendendo como vivem as diferentes espécies, suas características e necessidades, além dos cuidados necessários com a preservação ambiental.

Juntos com os alunos buscamos a riqueza dos elementos marinhos para informar, criar, construir, elaborar, reescrever, divertir e diferenciar nossa feira literária.

Ápice do projeto literário da escola, o evento apresenta os livros produzidos pelas crianças e adolescentes em suas turmas. Com o objetivo de construir uma relação prazerosa com a literatura e por consequência estimular a prática da leitura, desdobramos grandes descobertas nas produções de cada estudante.

Os livros permearam de muitas criações, mostrando o diálogo intenso entre conhecimento e processo criativo.

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica