O ato de brincar é a própria essência da infância. Partindo desse princípio, nossos educadores embarcaram na temática e construíram um “circuito” de jogos, brinquedos e brincadeiras voltados à ludicidade, reconhecendo o valor atribuído ao ato de brincar e o espaço que o mesmo deve ter no processo ensino aprendizagem.

No Graphein o ato de brincar é levado a sério! Aqui permitimos que as crianças brinquem de forma espontânea, pois acreditamos que a brincadeira e a aprendizagem podem habitar o mesmo espaço.

O ato de brincar faz parte da vivência de todas as crianças. Brincar é raciocinar, descobrir, persistir e perseverar. Aprender a perder percebendo que haverá novas oportunidades para ganhar, esforçar-se, ter paciência, não desistir facilmente. Brincar é viver criativamente o mundo. Ter prazer em brincar é ter prazer de viver. Brincar com espontaneidade, sem regras rígidas e sem precisar seguir corretamente as instruções dos brinquedos, é explorar o mundo por intermédio dos objetos.

Com um pouco de imaginação, um universo de brinquedos surgiu nos corredores do Colégio Graphein. E para mostrar como isso foi possível, nossa equipe docente apresentou um a um, aos educadores envolvidos, antes mesmo de nossos estudantes experimentarem.

Trocamos opiniões, descrevemos as sensações e compartilhamos momentos de entusiasmo e saber.

A “Oficina do Brincar” aconteceu em jan./16, na Semana de Capacitação dos educadores e contou com os educadores da Ed. Infantil ao Ens. Médio.

Os professores aprenderam a criar trens, pebolim, objetos sensoriais e jogos cooperativos a partir de materiais comumente descartados, como garrafas pets, tampinhas de garrafas, potes de margarina, etc.

Os brinquedos educativos já estão à disposição do nosso alunado e o sucesso foi garantido!

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica

Equipe Graphein