Noite do Pijama 2016

O Colégio Graphein promoveu, no dia 02 de setembro, a Noite do Pijama , com o objetivo de socialização de nossos estudantes e trabalho com os valores da amizade e companheirismo, explorando o entretenimento, jogos recreativos e cooperativos, além das oficinas de beleza, vídeo game e artes.

Os alunos foram recebidos por nossa equipe de professores. Os pais envolvidos no

clima trouxeram as malas, edredons, travesseiros e colchonetes.

Teve de tudo um pouco, e muito mais, porque as atividades foram planejadas para permitir o máximo de divertimento, sendo que o ponto alto foi o fato de que só dormiram quando chegaram ao limite das forças… e que forças!

A garotada brincou, transitou pelas oficinas, participaram de um saboroso rodízio de pizzas, papearam nos colchões envolvidos com cobertores fofinhos, assistiram filmes… Até que o sono chegou!

Professores e Coordenadores dormiram nos dormitórios junto aos alunos, que por vezes fizeram a tradicional “guerra dos travesseiros”!

Foram momentos de muita alegria e descontração.

Desfrutaram de um delicioso café da manhã e felizes da vida, voltaram para casa com aquele gostinho de “no ano que vem quero mais”.

Os alunos só voltaram para casa no dia seguinte, às 9h, dia 03/09 (sábado), cheios de histórias para contar dessa inesquecível experiência, pois, para muitos, foi a primeira vez que dormiram fora de casa.

Chegou, assim, o momento de receber as famílias: muitos abraços de saudades.

Com o objetivo de promover a socialização, o fortalecimento dos laços afetivos e, sobretudo a interatividade entre alunos e professores, o Colégio Graphein busca, cada vez mais, fazer do colégio um ambiente muito familiar e que possibilite o desenvolvimento das relações sólidas na vida escolar de todos que fazem parte do colégio.

Desde já agradecemos a confiança dos pais em nosso trabalho, fazendo do Graphein, um espaço vivo de aprendizagens constantes.

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica