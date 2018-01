Feira Literária – Colégio Graphein 2015

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“A leitura de um bom livro é um diálogo incessante: o livro fala e a alma responde.”

(Andre Maurois)

Em nosso cotidiano escolar existe uma grande preocupação em criar nos estudantes o gosto pela escrita e leitura. Como já conhecemos a devida importância da literatura no aprendizado da língua materna, escrita e falada, procuramos sempre oferecer oportunidades para que as crianças e adolescentes tenham acesso aos livros, em sua maioria contos de fadas com reis, rainhas, príncipes e princesas.

Em 16 de Maio, o Colégio Graphein realizou sua Feira Literária, reunindo pais, alunos e professores numa manhã bastante divertida.

Com o tema desencadeador “Castelos e suas histórias encantadas”, os estudantes, juntamente a seus educadores, realizaram diversos registros singulares de literatura para compor o evento.

A maioria dos contos literários que conhecemos inicia-se sempre com o mesmo chavão: “há muito tempo atrás…”, porém, ainda existem muitas crianças e adolescentes que pouco sabem sobre esse tempo e suas historias de reis, rainhas, princesas, príncipes, castelos, dragões e outros encantos.

Por este motivo, foi escolhido um tema para cada grupo de alunos, tema este que foi fundamental para abordar o que já era conhecido por eles e o que gostariam de explorar, proporcionando situações de interação, troca de hipóteses e informações, e confrontando conceitos históricos com fatos reais e atuais.

Cada turma, dentro de seu projeto singular, realizou diferentes trabalhos de acordo com o tema escolhido, como por exemplo, o trabalho da Turma Qualificação Profissional, que explorou o mundo medieval com a criação de livros de receitas desta mesma época.

Além de oferecer a constituição da herança cultural sobre vários aspectos: brincadeiras, arte, histórias, músicas, entre outros, tudo aquilo que foi transmitido de geração em geração e que está presente até hoje em nosso cotidiano foi explorado pelos alunos.

Fomos juntos com os alunos buscar a riqueza dos elementos dessa época para informar, criar, construir, elaborar, reescrever, divertir e diferenciar nossa feira literária.

Tudo foi um sucesso!

Aprecie nosso encontro literário!!!

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica