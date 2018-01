Família & Escola – Primeira atividade de integração de 2016!

A 1º SEMANA DA DIVERSIDADE acontece do dia 19 ao dia 23 de março. E o Colégio Graphein apoiou essa ideia‼

No último sábado preparamos aos familiares de nossos estudantes e à comunidade um espaço colaborativo, com oficinas culturais que promoveram a integração entre os participantes por meio de atividades lúdicas, como jardinagem, confecção de sabonetes, técnicas de isogravura e oficina de móbiles.

As oficinas proporcionaram ações coletivas, otimizando as relações interpessoais, além de oferecerem trocas de experiências e compartilharem momentos que com toda certeza fizeram a diferença entre pais & filhos, no evento “Família & Escola”.

Sabemos que é nato nas crianças o prazer de explorar, criar e assim descobrir! As mãos, os olhos, o corpo, dialogam e se relacionam com elementos naturais, materiais recicláveis e muitos outros objetos dando-lhes novas formas e novo significado.

A equipe docente, com a supervisão da equipe técnica, preparou espaços convidativos, com o objetivo de favorecer a interação entre alunos, familiares e escola, a construção de relações interpessoais com bases em vínculos afetivos sólidos, o desenvolvimento de habilidades, a exploração e a partilha de conhecimentos.

Acreditamos que encontros como este fortalecem a rede da comunidade escolar e a singularidade de nossos estudantes, um dos alicerces da escola.

Confiram esse encontro!

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica

Coord. Pedagógica.