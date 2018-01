BALADA TEENS – SENSATION BUS

Vivência do universo adolescente… Curtição, socialização e afetividade!

No dia 30/04 (sábado), tivemos a “Balada Open School” como forma de “comemorar” novas amizades e novos vínculos afetivos já presentes entre os estudantes do Colégio Graphein.

Dançando e cantando com os amigos, os estudantes tiveram uma matinê bastante proveitosa, além de mais uma oportunidade de exercitar suas habilidades, essenciais para a criação de um repertório onde puderam se posicionar de forma singular e coletiva.

A tão esperada “balada” proporcionou aos adolescentes e jovens uma interação social harmoniosa, mediada pela equipe de educadores e coordenação do Colégio Graphein.

E desta vez, tudo isso aconteceu em um ÔNIBUS!!!

A balada possibilitou ações educativas e proporcionou um espaço para o exercício das relações interpessoais, onde o ambiente do “VolksBus” acentuou a criação de repertório social para lidar com as diferenças, almejando autonomia e independência para a vida atual e adulta.

Neste ano, contamos com um DJ, com petiscos e bebidas não alcoólicas (refrigerante, água), serviço de copeira, kit alegoria, e outras surpresas.

O trajeto do “Ônibus Balada” aconteceu nas proximidades do Colégio Graphein, na qual transitamos também por alguns pontos turísticos da Cidade de São Paulo, entre eles: Av. Pacaembu e Av. Paulista.

A diversão ficou por conta de nossos alunos que contagiaram a todos na pista de dança, mostraram que gostam e sabem dançar! Nos pés de cada um, as coreografias estavam ensaiadas e as letras das músicas na ponta da língua.

Os adolescentes curtiram, bateram palmas, fizeram “passinhos”, dançaram em duplas e se empolgaram durante todo o circuito.

Confira nossa balada itinerante!

Camila D’Amico Coord. Pedagógica