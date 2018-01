ARRAIÁ OLÍMPICO 2016

Junho é o mês da quadrilha nas escolas brasileiras. Aliás, não só da dança, como também da roupa xadrez, das comidas típicas, dos bigodinhos desenhados com lápis e das trancinhas falsas nos cabelos das meninas. Mas não paramos por aí!

Aproveitamos o período junino para trabalhar a cultura popular com nossas crianças e adolescentes.

A festa junina é um evento muito esperado pelos estudantes e precisa fazer sentido dentro do currículo, oferecer novas aprendizagens a todos do âmbito escolar. O Colégio Graphein partiu da escolha do tema “Arraiá Olímpico”, considerando o significado para os alunos e o que eles aprenderam com isso, afinal “dia de festa, também é dia de aprender”!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A festança aconteceu no último dia 18 com a participação da Ed. Infantil, Ens. Fundamental e Ens. Médio, além dos familiares e convidados. Todos contribuíram para que o arraiá fosse um sucesso: desde a elaboração do convite (Concurso de desenho), as coreografias que empolgaram os convidados e até mesmo o apoio do comércio da redondeza que fizeram deste encontro uma forma de promover a imagem e consolidar a parceria entre a escola e a comunidade.

Sabendo que Olímpiadas é um tema transversal porque se apropria de muitos outros assuntos além dos esportes, entrelaçamos “Arraiá” e “Olímpiadas” em um riquíssimo painel da nossa diversidade cultural, mostrando valores e tradições de cada país.

Um projeto que acolheu as heranças culturais presentes e que foram resgatadas e valorizadas, o que também estabeleceu aproximações e vínculos entre novas práticas culturais nas diversas salas de aulas.

As bandeirinhas capricharam o céu do Colégio Graphein e a animação irradiava em cada rostinho presente.

A festa foi demais da conta, sô!

As barraquinhas de brincadeiras permaneceram o dia todo em pleno vapor e os convidados se alimentavam com deliciosas comidas típicas e se divertiram com os sorteios.

Com clima familiar, todos estavam em casa. A diversão correu solta e a festa seguiu animada! A cada apresentação das turmas a plateia retribuiu com muitos aplausos!

O Colégio Graphein agradece a presença de todos! Esperamos por você no ano que vem, sô!

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica