A folia começa aqui!

O projeto “Carnaval no Graphein” nasceu concomitante com a primeira semana de aula, mas conhecida como semana de acolhimento/adaptação, proporcionando assim a adaptação das crianças em seu ambiente escolar.

Neste período o estudante necessita de um olhar especial, pois o novo mundo a sua volta causa-lhe insegurança, por isso o projeto pretendeu abordar a magia do carnaval a favor da experimentação e comunicação dos pequenos com este novo mundo, oferecendo a eles a oportunidade de conhecer e criar em meio à ludicidade.

Sendo assim, a socialização dos estudantes se desenvolveu harmoniosamente considerando o Carnaval como festa típica e rica em sua cultura, que busca nos movimentos da música e da dança a diversidade do Brasil.

Tudo foi de encontro aos interesses dos alunos respeitando suas necessidades, particularidades, curiosidades e ideias.

No Graphein, a comemoração foi feita resgatando algumas marchinhas tradicionais, contando a história do carnaval, brincando com máscaras, rodinhas informativas, hora das novidades e surpresas, além das atividades temáticas envolvendo a alfabetização e a linguagem matemática como forma de incentivo ao aprendizado singularizado.

Confetes, serpentinas, fantasias, músicas e muita alegria: esses foram os ingredientes do Carnaval aqui no Colégio Graphein. O baile, organizado pela equipe docente, ocorreu no dia 05/02 com um delicioso lanche comunitário feito pelos familiares de nossos estudantes, os alunos vestiram suas fantasias e, acompanhados dos professores, se divertiram ao som das tradicionais marchinhas carnavalescas.

A diversão ficou estampada no rosto dos foliões. Confira as fotos!

Equipe Graphein

Camila D’Amico

Coord. Pedagógica