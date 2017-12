O que fazer nas férias?

Nas férias deixe seu filho fazer nada!

Vivemos num mundo tão competitivo, tão corrido, tão louco… e criamos nossos filhos nos mesmos ritmos!

As crianças de hoje só tem horários: para ir à escola, para fazer atividade, para brincar no parque, para aula de inglês, para natação, para isso, para aquilo…numa rotina exaustiva.

Nessa etapa é comum ver as crianças chorarem para ir à escola, e ter pais preocupados:

-O que aconteceu? Deve ter acontecido alguma coisa, ela sempre gostou da escola.

Elas continuam gostando, mas estão cansadas e não sabem identificar . Por isso choram!

Nessas férias, não se preocupe em oferecer: cinema, passeios, teatros, praia, clube, viagem, etc. Deixe seu filho curtir também a casa dele!

Ela já sai de casa às 6:30, retorna às 19:30, toma banho, come e dorme…que horas ele fica no seu quarto? Que horas brinca com seus brinquedos? Que horas fica no quarto sem fazer nada?

Elas também precisam aprender a usufruir o ócio!

Hoje é comum escutarmos das crianças: – Que tédio, não tem nada para fazer.

Lógico elas não sabem ter ócio, não sabem apenas curtir o tempo.

Ensine seu filho a descansar, a curtir o nada, a brincar por brincar!

E tenha ótimas férias!