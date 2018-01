Nossos Medos

Normalmente falamos dos medos das crianças, mas hoje vamos falar dos medos dos adultos, aqueles escondidos, quietos, envergonhados…

Temos medo de não dar conta…sim esse medo existe, embora muitos de nós finjamos que não; temos medo de não sermos bons pais, de deixar nossos filhos na escola, de não sermos bons amantes, bons o suficiente no casamento e por aí vai.



A grande questão é como esse medo aparece de forma subliminar na escola, assim sem que percebemos queremos ter um controle sobre a criança na escola que não temos! “Filhos são para o mundo” grande clichê difícil de ser enxergado no nosso dia a dia.

Sim, você teve um filho, deixou-o na escola, ele será mordido, apanhará, baterá, morderá, cairá muito, enfim terá uma socialização como qualquer criança saudável! O problema é que hoje temos medo, medo de deixar viver!

Se ele chorar é um problema! Ele cair, irresponsabilidade! Ele não comeu? Quanto comeu? Tem dia que não temos fome, tem crianças que têm pouco apetite, tem crianças que choram mais, são tantas variáveis que fazem o mundo escolar maravilhoso. É realmente maravilhoso nos depararmos com as diferenças, ver as crianças se tornando pessoas, se desenvolvendo e a escola fazendo parte dessa construção.

Por isso, às vezes, aquilo que para os pais é tão difícil de entender para a escola é tão simples. Cada criança é única e terá seu desenvolvimento, suas manias, reações, atitudes…por favor, observem e deixem elas serem elas, terem suas próprias experiências, dores, angustias, alegrias, somente assim conseguirão ser sujeitos autônomos e felizes.