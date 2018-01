IX Mostra cultural 2016- A Vilaplay invade a Grécia Antiga

Este ano nossa Mostra Cultural da Educação Infantil abordou o tema Grécia Antiga, civilização que deixou uma grande riqueza cultural. Este Projeto nasceu devido as Olimpíadas realizadas este ano no Rio de Janeiro e ser na Grécia, país onde tudo começou.

Nossos alunos pesquisaram aspectos geográficos, costumes, alimentação, moradia, artes, se encantaram ao ouvir histórias da Mitologia e até encenaram a peça teatral “Odisseia”, que foi um grande sucesso!!!

Os pais puderam passear pela feirinha e apreciar: as sandálias gregas, o pão, o peixe salgado descobrindo que antigamente era usado o sal para conservá-los e os vasos pintados pelas crianças, verdadeiras obras de artes.

A construção da maquete sobre o Rio de Janeiro foi realizada por todas as turmas, já que o Rio sediou as Olimpíadas neste ano de 2016. Cada grupo foi responsável por uma parte como: o

Maracanã, o calçadão tão famoso de Copacabana, a Vila Olímpica, o pão de Açúcar e o Corcovado.

As maquetes a respeito das moradias gregas foram construídas pelas crianças comparando suas próprias moradias com as da Grécia antiga, percebendo as diferenças e as semelhanças.

As crianças confeccionaram o olho grego um símbolo contra a inveja e mau olhado, encontrado na Grécia, Irã e Armênia.

O Berçário trabalhou o Projeto “Despertar dos sentidos”, com atividades com as quais os pais experimentaram sensações e percepções trabalhadas diariamente com seus bebês.

No Projeto” Luzes e Sombras” puderam explorar as formas, os movimentos e até mesmo sensações.