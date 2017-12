Está chegando a hora de trocar de escola. E agora?

Quando temos filhos a nossa escolha passa a ser constante.

Temos que escolher o berçário, o tipo de alimentação, de brinquedos, de roupas…tudo isso fará parte do ser humano em construção! Se optamos por comprar muitos brinquedos prontos e roupas talvez estejamos formando uma criança para uma sociedade mais capitalista, se somos mais precavidos com roupas e brinquedos temos medo de criar a criança fora do grupo social que frequenta… e por aí nossas escolhas vão se tornado cada vez mais difíceis!

E assumindo todas as consequências das nossas escolhas, chegou novamente o momento de trocar de escola. Acabou a educação infantil, e agora?

É agora temos que fazer um levantamento de todas as escolhas que fizemos até o momento e perceber que está na hora de ver o que acertamos , onde queremos mudar e fazer novas opções.

Mas como educadores é importante que se diga: Por favor priorizem o momento presente de nossas crianças! Um presente de alegria, de bons momentos, de grandes amigos, isso irá com certeza garantir um bom futuro! O futuro não é feito só de equações matemáticas, redação, notas e ENEM.

Um futuro é feito de adultos com autonomia e capacidade de distinguir o certo do errado, com valores morais, com respeito ao próximo e as diferenças, com conceitos de ética e valorização de afeto, família e amigos!

Nossos filhos não precisam saber todos os idiomas para ganhar dinheiro…eles precisar saber olhar para outros povos e ter compaixão.

Nossos filhos não precisam ganhar rios de dinheiro, precisam saber que não é preciso esnobar! Ser alguém não pode ser medido pelo tamanho do carro ou da conta corrente! Mas da capacidade de respeitar e lidar com pessoas.

Enfim pais, busquem por uma escola que não vise apenas o intelecto, mas que sobretudo construa seres humanos!

Boa escolha!

