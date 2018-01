Educação Financeira – brincando de mercadinho

A Educação Financeira foi implantada na Vilaplay com o objetivo de formar em nossos alunos conceitos para lidarem com sua vida financeira, planejarem seus gastos dentro de cada orçamento além da importância do consumo consciente. Esses conceitos serão fundamentais para sua vida adulta.

Nossos professores foram capacitados e passaram por um treinamento para aprenderem também a lidar com sua vida financeira e trabalhar esses conceitos com as crianças de forma simples e lúdica.

Faz parte da grade curricular a disciplina Educação Financeira a partir dos 4 anos. Através do brincar nossos alunos aprendem o real valor do dinheiro, a poupar e a economizar.

Brincando de mercadinho trabalhamos com a vida prática: as crianças analisaram se o dinheiro dava para comprar tudo o que queriam no mercado; pegaram suas cestinhas e escolheram os produtos que queriam, passaram pelo caixa, pagaram e receberam o troco.

Dessa forma fica mais divertido trabalhar esse tema.