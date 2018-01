A importância do desenho livre na Educação Infantil

Através do desenho a criança canta, brinca, dramatiza, coloca todos os seus sentimentos e pensamentos no papel, na areia, no chão, na parede, ou seja em qualquer lugar onde possa se sentir livre para se expressar, criando um universo só seu. Aprende noções de espaço, de tempo, quantidade, sequência e desenvolve sua linguagem oral e escrita. Suas criações, desde as mais simples às mais elaboradas, representam no fundo a sua afetividade.

Não se deve interferir, direcionar ou dar desenhos prontos para a criança, isso inibi a auto expressão e projeta na mesma a incapacidade de desenhar.

O professor deve valorizar sempre o desenho dos seus alunos, todo desenho vem carregado de significado e a criança quando vê que seu desenho foi valorizado fica motivada, feliz, aumenta sua autoestima e aprende cada vez mais.

Na Vilaplay trabalhamos com a evolução do desenho em todos os grupos do G2 ao G5. A criança evolui, no seu desenho, por fases que podem ser observadas claramente que caracterizam a maneira da criança se situar no mundo.