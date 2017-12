Escola Vilaplay

Quem Faz

Um sonho que virou realidade...Mas do que uma frase feita, essa é a grande verdade da nossa escola. A proposta de se ter uma mistura de quintal da vovó, espaço para desfrutar do meio ambiente, conhecimento livre são alguns dos diferenciais dessa pequena escola na região do Brooklin. Mas como isso acontece de fato? Tantas escolas têm esse discurso e na realidade são tão parecidas... Sim, por isso a palavra sonho. Sonhamos e buscamos a cada dia por uma escola diferente, isso não se faz em um único momento, se faz a cada ideia, a cada proposta e principalmente no olhar... quando buscamos o olhar da criança, quando paramos para ouvi-la, nesse momento conseguimos construir uma escola atual para o nosso público: a criança de 0 a 6 anos. Assim é a Vilaplay...