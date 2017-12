Por uma lancheira saudável

Por Michele Cristina Ferreira, nutricionista da Escola Projeto Vida

Com a correria do dia-a-dia, montar uma lancheira saudável pode ser uma tarefa difícil. Salgadinhos, bolos industrializados e sucos de caixinha – entre outras guloseimas – parecem ser resposta fácil, mas normalmente esses produtos são ricos em açúcar, sal e gordura saturada.

Os alimentos enviados para a escola contribuem com cerca de um terço da ingestão diária de nutrientes que as crianças precisam. Por isso, é muito importante que as lancheiras contenham uma variedade de opções nutritivas e essenciais para atender às necessidades do crescimento, além de ajudar na concentração e aprendizado durante todo o dia.

Para compor um lanche saudável, é preciso que ele seja composto de 4 itens:

Uma fonte de carboidratos, que fornecem energia para o corpo realizar atividades e manter disposição ao longo do dia. São encontrados nos pães, biscoitos, bolos e cereais. Dê preferência aos caseiros, pois os industrializados contêm aditivos, como corantes e conservantes, não indicados para o consumo infantil; Uma fonte de proteínas, nutriente essencial para o crescimento e desenvolvimento das crianças. Elas aparecem em produtos de origem animal, como iogurtes, queijos e leites; Uma fonte de vitaminas e minerais, que ajudam no funcionamento do organismo e estão disponíveis nas frutas, sucos naturais e hortaliças; Uma bebida, pois líquidos são importantes para a hidratação. Boas opções são os sucos de frutas naturais, água de coco e água mineral.

Para quem tem dificuldade no dia a dia de garantir variedade e equilíbrio nutricional, há a opção de aderir ao lanche oferecido na Projeto Vida, que garante variedade e sabores que atraem as crianças e em porções adequadas.

