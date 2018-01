No ar, a Rádio PV: produção coletiva articulada ao currículo

Mesmo em tempos de internet, o rádio ainda é o meio de comunicação mais difundido pelo Brasil. Chega a recantos isolados, fala com todas as tribos, dá voz a quem não é ouvido. Esse caráter democrático encantou professores e alunos da Escola Projeto Vida, levando-os a pôr no ar a Rádio PV.

A Rádio PV surgiu como meio para divulgar os trabalhos das turmas do Fundamental I durante a Semana Literária de 2016. Mas o processo de planejamento e execução dos programas e de gestão da emissora fez tanto sucesso que o projeto ganhou força: uma nova edição foi lançada em comemoração aos 25 anos da escola e, em 2017, a rádio deve contar também com a colaboração do Fundamental II e da Educação Infantil e até ganhar um estúdio próprio para as gravações.

Rosana Dutoit, supervisora pedagógica do Fundamental I, tem na bagagem experiência na interlocução entre rádio e educação e aplicou esse conhecimento para ajudar professores e alunos a pensar a programação de forma articulada com o projeto curricular de cada série. A equipe de docentes e coordenação passou por uma formação com o comunicólogo Rafael Tinel sobre as possibilidades de programação existentes e analisaram quais propostas eram mais adequadas para cada ano. A partir daí, as professoras pensaram com as turmas que programa fariam.

As crianças participaram ativamente no processo, da definição dos programas à escrita dos roteiros e gravações. “É um trabalho importante de formação leitora e escritora, com desafios diferentes de acordo com as necessidades e capacidades de cada turma”, explica Rosana. Tinel, que também atua no time de tecnologia da escola, acompanhou as gravações e foi responsável pelas edições, viabilizando a expansão da rádio.

O resultado da primeira edição foi compartilhado com a comunidade escolar durante a Semana Literária. Um espaço aconchegante, com pufes e tapetes, convidava pais, funcionários e alunos a ouvir a programação em um computador. Já a segunda edição foi apresentada na festa dos 25 anos de Projeto Vida, com direito a QR Code criado pelos alunos do 5º ano, para quem quisesse ouvir em casa.

Para 2017, Rosana prevê não apenas a ampliação para o Fundamental II e Infantil, mas também a consolidação da Rádio PV como um dispositivo que ajude os estudantes a colocar em prática conteúdos teóricos vistos em aula. “Uma escola precisa se alimentar de processos coletivos. A rádio ajuda a romper com a cultura da individualidade dentro da escola”, afirma.

Ouça aqui os programas da segunda edição, em comemoração aos 25 anos da escola.