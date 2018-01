GURUS, ALUNOS ENSINANDO ALUNOS

Esse texto foi escrito pelos Gurus Comunica, com o apoio do tutor dos Gurus Comunica, Rafael Tinel.

Os Gurus da Tecnologia são alunos do Fundamental II que desenvolvem projetos com recursos tecnológicos de várias formas, com produções comunicativas e mão na massa.

A ideia dos Gurus surgiu em agosto de 2016, pensado pelo departamento de tecnologia da escola, com o objetivo de auxiliar professores e alunos com o lema “alunos ensinando alunos”. Atualmente, fazem parte alunos do Fundamental II, do 6º ao 8º ano.

O primeiro projeto foi realizado com a Escola Integrada (grupo de estudantes que ficam na escola no período complementar às aulas), onde os Gurus desenvolveram uma oficina de Tinytap, para a produção de jogos usando o aplicativo. Em outubro, os Gurus desenvolveram jogos para a festa de 25 anos da Escola Projeto Vida. Em uma sala, promoveram atividades organizadas por eles, como a oficina de Minecraft, conhecendo a programação com a Hora do Código e um jogo de curiosidades com o Kahoot!.

Em 2017, foram formados dois grupos de gurus: os Comunica e os Gurus Makers. Os Makers trabalham com projetos “mão na massa”, já os Comunica trabalham com tecnologia de multimídia, criando vídeos, fotos e atividades comunicativas.



Em 2017, os Gurus Comunica desenvolveram projetos como: o Curta Guru, a Rádio PV, o Cine PV e essa matéria para a página da escola no Blog dos Colégios, do Estadão. Os Gurus Makers também estão explorando recursos para a integração do mundo físico, com o mundo real, através da linguagem de programação Scratch e a placa microcontroladora Arduino.

Gurus Comunica: Cauê Vinicius Gamas Chabes, 7ºC; Clara Electra Agassi Belda, 7ºA; Fernanda Ponce Garcia, 7ºB; Maria Eduarda Coelho de Sante, 6ºC.

Gurus Makers: Luana Ferigolli Ferreira, 6ºC; Sofia Lima Gatti, 6ºC; Marjorie Luane Moura, 7ºC; Camilly da Silva Santana, 6ºC; Vittorio Puccetti Belinelo, 8ºC; Pedro Piccino Oliveira, 7ºC.