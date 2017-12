Quem Faz

A Escola Projeto Vida começou sua trajetória há 25 anos, no bairro da Casa Verde, zona norte de São Paulo. Instalada no Sítio Santa Luzia – patrimônio arquitetônico da cidade de São Paulo –, a Educação Infantil desfruta de 2.000m2 repletos de árvores centenárias e de uma casa construída com taipa de pilão de mais de 200 anos. Perto dali, a segunda unidade oferece conforto e recursos adequados aos alunos do Ensino Fundamental I e II. Atenta às práticas educacionais inovadoras, a Projeto Vida cria situações em que o aluno seja desafiado e participante ativo da construção do conhecimento. Acredita que crianças e adolescentes precisam adquirir competências que os tornem capazes de lidar com diferentes tecnologias e linguagens, desenvolvendo respostas e novos saberes, com sólida base cultural, científica e fortes valores humanitários e de respeito às diferenças.