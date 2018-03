Viajando para outros países sem bilhete de avião

O aprendizado de um idioma envolve situações sociais e não podemos dissociá-lo de seus falantes e de sua cultura, por isso, o programa de Inglês na Eduque contempla além das aulas, propostas em que o aluno vivencia esta língua em contexto, como: culinárias, Sessão simultânea de leitura, acampamento de imersão em inglês, Halloween, Thaksgiving e apresentações musicais. Estas propostas potencializam o aprendizado da língua inglesa em contextos que trazem à tona os aspectos culturais dos países que falam esta língua.

Nos meses de outubro e novembro, as crianças serão instigadas a ampliar e praticar o vocabulário da língua inglesa vivenciando o contexto de duas datas comemorativas: o Halloween e o Thanksgiving. Estas experiências são oportunidades de aprender a língua de maneira significativa e de valorizar as diferenças culturais.



Halloween : Aprendizados de arrepiar

Os símbolos do Halloween estarão envolvidos pela magia da ludicidade e fantasia em uma sala de aula especialmente montada para as crianças da Educação Infantil e 1º ano interagirem com elementos e vocabulário desta celebração por meio de brincadeiras, músicas e histórias.

Os alunos do Ensino Fundamental, de 2º ao 5º ano, participaram de um típico baile de Halloween, com fantasias, músicas e cantos temáticos, praticando assim a audição e expressão oral da língua inglesa permeados por vassouras, abóboras e chapéus pontudos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Thanksgiving : Aprendizados para cultivar

Para despertar nas crianças os valores que esta data comemorativa envolve – como gratidão, amor, amizade e solidariedade – os alunos do Ensino Fundamental serão convidados a refletir sobre o ato de compartilhar.

Cada grupo fará uma aula de culinária em inglês e compartilhará sua receita com outra turma. As receitas serão acompanhadas de mensagens de agradecimento e amizade, possibilitando que nossos alunos reflitam sobre valores que são essenciais para a sua formação.

Essas ‘pequenas viagens’ dentro da sala de aula propostas no Curso de Inglês para os alunos do Infantil 3 ao 5º ano contribuem para a aquisição da proficiência da 2ª língua de maneira significativa e de valorizar as diferenças culturais.

Escola Eduque