O período das férias é uma oportunidade de aprimorar o inglês!

A aprendizagem de uma segunda língua, como o inglês, há muito tempo é uma necessidade real do mundo. No mercado de trabalho, ter essa proficiência é pré-requisito em algumas carreiras e, na vida pessoal, garante a autoconfiança na comunicação e maior aproveitamento na experiência de estar em outro país e se relacionar com pessoas e culturas.

Diante deste contexto, as famílias têm se preocupado, cada vez mais cedo, em possibilitar essa aprendizagem a seus filhos. Alguns entram em contato com outra língua desde que nascem, outros, quando começam a falar e há aqueles que esperam pelo processo de alfabetização na língua materna. O certo é que a maioria das famílias busca uma opção para que esta habilidade não falte na formação das crianças.

Na Eduque, a partir de três anos, as crianças já entram em contato com a língua inglesa por meio de brincadeiras, histórias e músicas, essa aprendizagem é gradativa e os desafios são propostos de acordo com a faixa etária. Diante dessa exposição, elas começam a reproduzir palavras, depois frases, desenvolvem diálogos e, no final do 5º ano recebem a certificação de Cambridge. Ao longo da escolaridade, o tempo de aula é estendido.

A fim de ampliar mais o tempo de exposição à língua, já é tradicional a imersão, durante o mês de julho. Neste período, as famílias podem optar pelo Curso de Férias em Inglês, momento em que as crianças brincam e se divertem ouvindo e se comunicando no idioma.

Trata-se de uma rica experiência para ampliar ainda mais os saberes das crianças, que nas construções, jogos, culinárias, filmes e conversas se sentem confiantes para exercitar e se arriscar a falar novas palavras e frases. As cantigas tradicionais, como “Row your boat” e “Twinkle, twinkle little star”, entre outras, auxiliam os alunos da Educação Infantil a memorizar o vocabulário. Já os maiores, do Ensino Fundamental, além de brincar, pensam em jogos como “Sack race” e “Can of pear” e em suas escritas.

A programação é planejada para que, além da língua, conheçam também a cultura dos países que falam o idioma, possibilitando diálogos e vivências que podem ser reproduzidos em suas viagens internacionais, como o momento do lanche, em que precisam servir e pedir aos colegas o que desejam comer, se querem mais, assim como agradecer pelo atendimento. Além disso, podem conhecer e aprofundar os conhecimentos sobre músicas de bandas famosas, como The Beatles, e explorar mapas e traçar rotas para conhecer monumentos históricos.

O Curso de Férias de Inglês na escola amplia a relação com a língua e ainda possibilita uma grande viagem!

