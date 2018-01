O mistério do tempo

Existe algo mais misterioso que o TEMPO? Na mitologia grega, existe pelo menos 3 maneiras diferentes de defini-lo: Aion, Chronos e Kairos.

Não caberia neste post a explicação de toda a complexidade desses pensamentos, mas vale lembrar que Chronos e Kairos são filhos de Aion, o tempo eterno. Chronos é o tempo entendido por números, fragmentado e mensurável, dele surge o relógio e o calendário, sincronizando o mundo. Kairos traz a ideia subjetiva do significado do tempo, falando da experiência que ele promove.

Muitos dizem que a sabedoria de viver o TEMPO está na união de Chronos e Kairos, um bom exemplo disso é: Quantas vezes não sentimos que uma hora parece eterna e outras vezes passa num piscar de olhos? – Os calendários e os relógios nos ajudam a organizar e medir, mas o significado dessa medida é relativo.

Na verdade, o TEMPO depende do que fazemos dele e está totalmente interligado com a vida. Depois que ele passa permanecem as experiências e memórias…

No próximo ano, a Eduque completará 30 anos de existência. Quando pensamos nisso, vemos quantas vivências fazem parte de nossa história e é nesta riqueza de aprendizados que construímos a escola a cada instante, todas as semanas, meses e anos!

Ao longo desta construção (é uma obra contínua que não pode parar nunca), muitos acertos foram aperfeiçoados e como aprendemos com as falhas! Vale ressaltar a consolidação do trabalho pedagógico feito por profissionais competentes, sempre muito bem apoiado pela excelente equipe administrativa da Escola. A princípio era só a Educação Infantil e agora também o Ensino fundamental, coroando no 5º ano um trabalho de qualidade que é desenvolvido desde o Berçário.

Em 2018 a Eduque não será uma senhora balzaquiana, mas sim uma jovem com muita energia e maturidade, que utiliza sua sabedoria para continuar realizando grandes projetos para os alunos, que são os protagonistas de nosso tempo!

Viva a Eduque e todos que fazem parte dela!

Escola Eduque