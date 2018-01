Expectativas para um novo ano letivo

Todo início de ano é marcado por mudanças e novidades, é um período que traz momentos de reflexão, estabelecimento de metas e expectativas para o novo ciclo.

No ambiente escolar não é diferente, a escola passa por ajustes e melhorias, refletimos sobre a prática pedagógica, ajustamos as estratégias de ensino e inovamos, preparando alunos para que tenham base acadêmica sólida, aprendam a ser cidadãos conscientes e possam conviver seguindo valores morais.

O retorno das aulas também traz alterações na rotina e expectativas para as famílias.

Para algumas crianças, esse é o primeiro contato com a escola, quando elas se veem em um ambiente novo, sem a presença dos pais. As outras, tanto as que mudam de escola quanto as que continuam a frequentar o mesmo ambiente escolar, também passam por readaptações, como mudança de sala, novos colegas e professores diferentes.

A cada ano, as crianças crescem e amadurecem, o encerramento de alguns ciclos e o início de outros fazem parte dessa evolução e não devem ser encarados como um problema, mas como uma oportunidade de construir novas relações e fortalecer as antigas.

A família e a escola são parceiras – a escola tem o respaldo teórico e prático necessário para cumprir seu papel e a família transmite a segurança primordial para que o processo aconteça com tranquilidade em cada situação de aprendizagem, concretizando os vínculos e experiências dos alunos ao longo do ano letivo.

Escola Eduque

http://www.escolaeduque.com.br