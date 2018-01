Conhecimentos à mesa! Educação Nutricional

A escola e a família têm um papel muito importante no processo de educação nutricional, pois os hábitos alimentares são iniciados na infância.

Anualmente, temos na Eduque a Semana da boa alimentação. Durante esta proposta, são desenvolvidas atividades conduzidas pela nutricionista em parceria com a equipe pedagógica sobre educação alimentar: envolvemos os alunos em experiências, e atividades que focam um grupo de alimentos com o objetivo de ampliar o conhecimento das crianças a respeito dos nutrientes, promover degustações e incentivar a alimentação saudável.

Neste ano, a Semana da Boa alimentação aconteceu no período de 16 a 20 de maio. O planejamento de todas as atividades se correlacionou com os projetos pedagógicos estudados por cada turma, do Berçário ao 5º Ano/EF.

As atividades visaram inserir e somar conhecimentos sobre a importância de hábitos saudáveis e boas escolhas. Sucos, patês, massas integrais, saladas, pratos balanceados e a pirâmide alimentar foram elaborados de acordo com os trabalhos desenvolvidos com cada faixa etária.

Além de colocar a mão na massa para realização dessas propostas, os alunos – a partir do Infantil 2 – também vivenciaram a compra de frutas em uma Barraca de Feira, montada no pátio da Escola.

Cada um com seu dinheiro escolheu suas frutas, pagou, recebeu o troco e alguns ainda negociaram os valores. No final, todos levaram para casa suas sacolas de compras.

Organizar uma semana com atividades especialmente desenvolvidas com o tema alimentação amplia os conhecimentos dos alunos, mas o trabalho de educação nutricional é diário e contínuo, os bons hábitos são construídos no dia a dia e novos saberes ajudam a mantê-los.

Juliana Duarte, administradora (Insper SP e Bocconi University Milano), especializada em marketing (Insper SP). Gestora administrativa da Escola Eduque