Escola Eduque

A Eduque é uma escola de porte médio, especializada em crianças de 0 a 11 anos que, desde 1988 se dedica à educação com a convicção de sua importância no desenvolvimento do ser humano. Com esse propósito, a escola tem um Projeto Pedagógico cuidadoso que contempla uma educação inserida num mundo em constante mudança, valoriza o respeito, a autonomia do pensamento e o afeto no processo educativo. A Eduque acredita que o conhecimento se constrói por meio da interação entre os sujeitos e o objeto de estudo, assim, o trabalho é embasado na concepção Sócio Interacionista. A Escola oferece ainda cursos de esporte e cultura com a finalidade de contribuir com o desenvolvimento físico e a apreciação artística.