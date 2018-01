A relação com o espaço público e o exercício da cidadania

O Parque Chácara do Jockey foi inaugurado no dia 30 abril e muito celebrado por toda a comunidade do entorno, que há mais de trinta anos lutava e atuava para a efetivação desse novo espaço público, na região administrativa da subprefeitura do Butantã. O terreno pertencia ao Jockey Club de São Paulo que, pelas dívidas de IPTU e outros tributos federais, aceitou negociar com a Prefeitura da cidade a transferência do terreno ao poder público.

A Escola da Vila fica próxima ao Parque e pôde, nos últimos anos, participar e envolver sua comunidade na reivindicação desse espaço. Foram muitos os alunos, pais e professores que puderam contribuir para as discussões e propostas feitas pela comunidade à Prefeitura da cidade. Conhecer e entender as relações, os interesses e fluxos desta metrópole são preocupações permanentes do trabalho que realizamos com nossos alunos.

Por intermédio das aprendizagens em sala de aula e da possibilidade de repercutir o que aprendem em atividades com estudantes das escolas públicas vizinhas − como parte do nosso projeto − nossos alunos entram em contato com grupos e promovem ações na comunidade em defesa ou para ampliação de políticas públicas em boa parte da região administrativa do Butantã.

A cidade de São Paulo e a região Metropolitana sofrem mudanças permanentes em sua organização espacial, ocupação do território, principalmente no fluxo de pessoas e na capacidade de se relacionar e transformar o espaço público, de acordo com seus interesses e necessidades. Mudanças na legislação municipal e a falta de articulação entre os municípios vizinhos e a maior cidade do país provocam o aceleramento dos desafios e problemas que o poder público deve enfrentar. É nesse contexto que os alunos do Ensino Médio da Escola da Vila são convidados a conhecer a região onde se encontra a escola, suas potencialidades, seus problemas e a capacidade organizativa da comunidade que, junto ao poder público, busca construir soluções para os problemas cotidianos de mobilidade, infraestrutura, cultura, lazer, entre outros.

O Parque Chácara do Jockey é mais que um espaço público para a nossa escola: é a concretização de um esforço de cidadania, de articulação e diálogo da sociedade civil e do poder público. Possibilidade de concretização de tantas ações e propostas realizadas pelos adolescentes do território, entre eles os nossos alunos.

Os vastos espaços para o treinamento de futebol e outras práticas esportivas, além da área cultural que será inaugurada em agosto deste ano, na área das antigas baias, aproveitando as instalações em arquitetura original, somadas a outras conquistas, tais como a construção da segunda maior pista de skate do Brasil e de uma vasta área verde são conquistas a serem celebradas.

O desafio agora é, como comunidade, acompanharmos o dia a dia do Parque, superar seus problemas e ajudar na construção de propostas que reafirmem o uso público e coletivo dos espaços.

Mais do que explorar os espaços ao ar livre, fora da sala de aula, a Escola da Vila se esforça para conceber os diferentes espaços da cidade como importantes cenários de aprendizagem para a formação cidadã.