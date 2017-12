Escola da Vila

Os alunos estão na rede! E a escola, o que tem a ver com isso?

Por Larissa Aliberti e Priscila Demasi, professoras do Fundamental 1 Seguem youtubers – e há os que criam seus próprios canais e colecionam seguidores, criam grupos no WhatsApp, fazem buscas no Google, conhecem a “Siri”, acompanham séries, sabem dos últimos lançamentos em jogos online, constroem cidades no Minecraft, postam fotos no Instagram, fazem vídeos no