Quando falamos em Educação Infantil, estamos falando em uma das mais importantes etapas do desenvolvimento do ser humano:. Asurgiu em 2010 como umano Real Parque, que valoriza um ambiente exclusivo e adequado às necessidades das crianças onde o brincar, o aprender e o carinho são levados a sério. Criamos uma escola aconchegante que atende bebês e educação infantil. Os alunos que terminam a educação infantil na DreamKids têm autonomia, segurança , sociabilidade e repertório que garante a inserção tranquila no ensino fundamental e no mundo letrado. Todos os profissionais têm excelente formação e são especialistas em primeira infância. Baseada no, a proposta da escola tem por objetivo levar a criança a explorar e descobrir todas as possibilidades de seu corpo – através das linguagens da arte, dos sentidos, da música e do mundo do faz de conta - estabelecendo relações e desenvolvendo a capacidade de observar, descobrir e pensar . http://www.dreamkids.com.br/